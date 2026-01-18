Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Portugal: apurações de boca de urna sugerem 2º turno entre centro-esquerda e extrema direita

Estadão Conteúdo

Pesquisas de boca de urna na eleição presidencial de Portugal neste domingo, 18, sugeriram que um líder de partido populista estava entre os favoritos em uma disputa acirrada liderada por um candidato socialista de centro-esquerda, com a possibilidade de um segundo turno no próximo mês.

As indicações de um segundo lugar para André Ventura, líder do partido Chega, podem trazer outro avanço político para os partidos de extrema-direita em crescimento na Europa, já que ele pode enfrentar o socialista António José Seguro em uma decisão no dia 8 de fevereiro entre os dois principais candidatos.

O aumento do apoio público ao Chega o tornou o segundo maior partido no parlamento de Portugal no ano passado, apenas seis anos após sua fundação.

Seguro, o socialista, estava prestes a coletar a maioria dos votos, seguido por Ventura e o conservador João Cotrim Figueiredo logo atrás, de acordo com as pesquisas de boca de urna dos três principais canais de televisão do país. Os resultados oficiais devem sair até o início de segunda-feira.

Outros nove candidatos concorreram em um campo recorde, mas nenhum chegou perto dos mais de 50% necessários para uma vitória no primeiro turno, indicaram as pesquisas de boca de urna.

O vencedor substituirá o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de dois mandatos de cinco anos.

Um segundo turno entre os dois primeiros colocados neste domingo será realizado em 8 de fevereiro. Isso decidirá quem servirá um mandato de cinco anos no "Palácio Rosa" à beira do rio em Lisboa. Fonte: .

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Portugal

eleições

boca de urna
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Incêndios florestais no Chile deixam 16 mortos e 50 mil desalojados

O Chile enfrenta um cenário de eventos climáticos extremos desde o início de 2026, com sucessivas ondas de calor que têm favorecido a propagação das chamas

18.01.26 14h43

Catástrofe

Incêndios florestais no Chile deixam o país em estado de emergência

Presidente se manifestou nas redes sociais sobre as medidas de combate a situação

18.01.26 13h11

Trump convida líderes do Paraguai, Canadá, Egito e Turquia para Conselho da Paz em Gaza

17.01.26 22h07

Israel diz que não foi consultado sobre formação do Conselho Executivo de Gaza

17.01.26 21h27

MAIS LIDAS EM MUNDO

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MUNDO

Quem é Erfan Soltani, manifestante iraniano condenado à execução nesta quarta-feira

O jovem não teve a oportunidade de se defender antes do veredito, e seus familiares puderam visitá-lo por apenas 10 minutos

14.01.26 10h03

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda