Portugal: apurações de boca de urna sugerem 2º turno entre centro-esquerda e extrema direita

Pesquisas de boca de urna na eleição presidencial de Portugal neste domingo, 18, sugeriram que um líder de partido populista estava entre os favoritos em uma disputa acirrada liderada por um candidato socialista de centro-esquerda, com a possibilidade de um segundo turno no próximo mês.

As indicações de um segundo lugar para André Ventura, líder do partido Chega, podem trazer outro avanço político para os partidos de extrema-direita em crescimento na Europa, já que ele pode enfrentar o socialista António José Seguro em uma decisão no dia 8 de fevereiro entre os dois principais candidatos.

O aumento do apoio público ao Chega o tornou o segundo maior partido no parlamento de Portugal no ano passado, apenas seis anos após sua fundação.

Seguro, o socialista, estava prestes a coletar a maioria dos votos, seguido por Ventura e o conservador João Cotrim Figueiredo logo atrás, de acordo com as pesquisas de boca de urna dos três principais canais de televisão do país. Os resultados oficiais devem sair até o início de segunda-feira.

Outros nove candidatos concorreram em um campo recorde, mas nenhum chegou perto dos mais de 50% necessários para uma vitória no primeiro turno, indicaram as pesquisas de boca de urna.

O vencedor substituirá o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que cumpriu o limite de dois mandatos de cinco anos.

Um segundo turno entre os dois primeiros colocados neste domingo será realizado em 8 de fevereiro. Isso decidirá quem servirá um mandato de cinco anos no "Palácio Rosa" à beira do rio em Lisboa. Fonte: .

