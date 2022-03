Por telefone, Zelensky tem conversa com Biden para tratar sobre o conflito com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que teve uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, neste sábado (5), sobre temas relacionados ao conflito.

A pauta do contato, segundo Zelensky, falava sobre questões de segurança, apoio financeiro à Ucrânia e a continuação das sanções contra a Rússia.

"Como parte do diálogo constante, tive outra conversa com @POTUS. A agenda incluiu as questões de segurança, apoio financeiro à Ucrânia e a continuação das sanções contra a Rússia", diz a publicação.

A Casa Branca confirmou que o contato foi feito com Joe Biden e a ligação durou cerca de 30 minutos.