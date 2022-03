Ucrânia divulga imagens e afirma ter abatido helicóptero russo, na manhã deste sábado

O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou, na manhã deste sábado (5), imagens de um helicóptero russo que teria sido abatido pelas forças ucranianas. As informações são do Portal Metrópoles.

No post, os ucranianos escreveram: “Que pereçam os ocupantes russos. Glória à Ucrânia”. Não foram divulgados detalhes sobre onde o helicóptero foi abatido. Postada por volta das 6h15 do horário brasileiro, a imagem foi produzida por um residente de Kiev no Facebook.