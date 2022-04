Policial é presa após ter relações sexuais com estuprador a quem deveria supervisionar

Uma policial foi expulsa da corporação e condenada à prisão após manter um relacionamento com um criminoso, a quem ela supervisionava fora da cadeia. As informações são do portal Yahoo. Marc Few foi condenado após ser considerado culpado por um caso de estupro. Em fevereiro de 2020, porém, ele conseguiu liberdade provisória e passou a ser supervisionado pela policial Rachel Beale, de 53 anos, que é casada. O criminoso e a agente, deram início a um relacionamento amoroso.

O caso aconteceu em Wiltshire, na Inglaterra. A policial levava, constantemente o homem para a própria residência, onde ingeriam bebida alcoólica, fumava maconha e fazia sexo.

Beale teve o celular apreendido pelos investigadores, que identificaram diversas mensagens de cunho sexual trocadas com Few. A policial chegou a ser flagrada na cama com o criminoso pelo marido.

A policial também foi acusada de utilizar seu cargo para reservar quartos de hotel, para passar horas com o estuprador, e de favorecê-lo no tratamento, em relação aos outros criminosos que supervisionava.

Admissão de culpa e prisão

Em janeiro, Beale admitiu ter cometido os delitos entre fevereiro e setembro do ano passado. Ela foi presa e expulsa da corporação, impedida de integrar qualquer cargo policial.

Inicialmente, a pena à agente foi de nove meses de cadeia. Mas, após julgamento realizado na última quarta-feira (30), a condenação foi reduzida para seis meses de detenção.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)