Polícia prende homem suspeito de matar esposa e quatro filhos a facadas na França

Foi preso nesta terça-feira (26), na França, um homem acusado de matar a esposa, de 35 anos, e os quatro filhos do casal, com idades entre nove meses e dez anos. Os corpos foram encontrados um dia antes, na segunda-feira (25), dia de Natal, no apartamento em que a família morava, na cidade de Meaux, a 40 km ao leste de Paris, depois que parentes não receberam notícias dos cinco e alertaram a polícia.

Em comunicado, o procurador Jean-Baptiste Bladier informou que o imóvel não apresentava nenhum sinal de entrada forçada, e o pai da família estava ausente. As vítimas foram mortas a facadas, de acordo com uma fonte próxima ao caso.

O suspeito, que tem 33 anos, foi detido em Sevran, outro subúrbio no leste de Paris. Segundo o promotor do caso, ele já havia esfaqueado a esposa em 2019, mas o caso foi arquivado por questões de estado mental, já que a perícia apontou, à época, que havia um problema de discernimento no suspeito.

O homem de nacionalidade francesa é acompanhado desde 2017 por transtornos depressivos e psicóticos.