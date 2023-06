Crianças são esfaqueadas em ataque e ficam em estado grave na França

Na manhã desta quinta-feira (8), quatro crianças e um adulto foram esfaqueados por um homem, com a identidade ainda não revelada, em um parque em Annecy, na cidade dos Alpes, na França. A motivação do crime ainda não foi divulgada. As informações são da Agência Reuters.

O suspeito conseguiu ser detido pelos policiais após o ataque. As primeiras informações são de que o homem é um refugiado da Síria.

Emmanuel Macro, presidente da França, se manifestou contra o esfaqueamento, chamando-o de “covardia absurda” e informou que o estado dos feridos é grave. “A nação está em choque. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados”, declarou.