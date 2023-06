Entenda por que a morte de um jovem de 17 anos gerou uma série de protestos por Paris

Na noite de terça-feira (28), autoridades francesas solicitaram calma à população após uma série de protestos violentos que ocorreram em vários subúrbios de Paris. Os protestos foram desencadeados pela morte de um garoto de 17 anos, supostamente baleado pela polícia durante uma abordagem.

O policial envolvido no incidente foi colocado sob custódia na terça-feira (27) e permanecerá detido por mais 24 horas para ser interrogado pelos promotores, de acordo com informações da promotoria de Nanterre, divulgadas à CNN. Em um dos ataques, protestantes aparecem tentando invadir um supermercado local usando carros. Veja:

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou a morte do jovem como "injustificável" e expressou solidariedade à família. Em meio aos protestos em série, Macron também destacou, nesta quinta-feira (29), que a "violência contra delegacias, escolas, prefeituras, contra a República, é injustificável" e que a "calma deve nortear as próximas horas".

A morte do adolescente ocorreu por volta das 9h15 (horário local), após ser alvejado por pelo menos um disparo de arma de fogo. Os médicos de emergência tentaram intervir, mas o jovem não resistiu, informou a promotoria de Nanterre. Um dos passageiros do veículo foi detido e posteriormente liberado, enquanto outro passageiro, suspeito de ter fugido do local, está desaparecido, segundo o comunicado divulgado.

O Ministério Público ordenou a realização de uma autópsia, além de exames adicionais, incluindo um laudo toxicológico.

O ocorrido está sendo investigado pela polícia nacional, conforme anunciado pelo ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, em sua conta no Twitter. Ele afirmou: "Após a morte de um jovem motorista em Nanterre, que estava sendo revistado por dois policiais, o IGPN iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias dessa tragédia".

Laurent Nunez, chefe da polícia de Paris, informou em entrevista à afiliada da CNN, a BFMTV, que o policial efetuou o disparo quando o adolescente se recusou a seguir as instruções dadas pelos policiais. Nunez explicou: "Este veículo fez uma primeira recusa de cumprimento, depois foi bloqueada no trânsito onde houve nova tentativa de controle por parte dos dois polícias”, afirmou. “Nesse momento, o motorista, que primeiro havia desligado o motor, ligou o veículo novamente e saiu. Foi nesse contexto que o policial usou sua arma de fogo".

O menino de 17 anos baleado na França foi identificado por advogados da família como "Naël M" (Reprodução/Twitter)

Os protestos em Nanterre ocorreram em reação à morte do adolescente. Imagens mostram bombeiros apagando um veículo em chamas durante os distúrbios. Cerca de 350 policiais e paramilitares foram mobilizados, principalmente em Nanterre, para conter os confrontos, que continuaram até a madrugada de quarta-feira, de acordo com Laurent Nunez, em entrevista à emissora francesa CNews. O chefe da polícia também informou que 24 pessoas foram detidas e ressaltou a importância da "calma" e do respeito ao princípio da presunção de inocência.

A morte do adolescente causou repulsa, preocupação e indignação entre celebridades e alguns políticos. O capitão da seleção francesa masculina de futebol, Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain, escreveu no Twitter: "Estou sofrendo pela minha França. Uma situação inaceitável".

O ator Omar Sy, conhecido pelo filme "Os Intocáveis" e pela série de TV "Lupin", também se manifestou na rede social, dizendo: "Espero que uma justiça digna desse nome honre a memória desta criança".