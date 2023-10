Polícia faz cerco a casa de parente do atirador que matou 18 pessoas nos EUA

A polícia do estado do Maine (EUA) fez um cerco à residência de um familiar de Robert Card, 40 anos, suspeito pelo ataque a tiros que deixou 18 pessoas mortas na noite da última quarta-feira (25) após invadir dois estabelecimentos em Lewiston.

Robert invadiu um restaurante e uma pista de boliche e abriu fogo repetidas vezes contra pessoas que estavam no interior desses locais. O saldo trágico incluiu outras 13 pessoas feridas.

Apesar do cerco, a polícia do Maine usou as redes sociais para esclarecer que não tem informações de que o suspeito se encontra na residência sitiada e que essa ação faz parte de um procedimento padrão. Além disso, um helicóptero sobrevoa a área.

Um oficial usou um megafone para solicitar que, caso esteja na residência, se entregue à polícia. Outras residências na mesma região também foram cercadas. "Não se sabe se Robert Card está em alguma das casas que as autoridades irão revistar", declarou o Departamento de Polícia do Maine.

Uma força-tarefa conjunta está empenhada na busca pelo suspeito. Policiais locais e federais estão realizando operações de busca em Lewiston, Auburn e Bowdoin.

As autoridades de Lewiston e municípios vizinhos solicitaram que os cidadãos permaneçam em suas casas enquanto os policiais fazem a varredura pelo suspeito. Além disso, as aulas foram suspensas na cidade onde o ataque ocorreu.