Governo americano confirma 18 mortes no ataque em Maine; suspeito ainda está foragido

Armado e considerado perigoso elas autoridades, o suspeito do ataque a dois estabelecimentos na noite desta quarta-feira (25), no distrito de Lewiston, estado do Maine, nos Estados Unidos (EUA), continua foragido. As aulas na rede pública da cidade foram suspensas. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem as portas. Nesta quinta-feira, o governo local confirmou o número de mortos no atentado: 18.

De acordo com a governadora do estado de Maine, Janet Mills, além das vítimas fatais, 13 pessoas ficaram feridas. "Esse é um dia duro demais para o estado de Maine", declarou, em pronunciamento.

O homem que teria cometido o crime tem 40 anos. Ele abriu fogo contra pessoas que estavam em um bar e uma pista de boliche. Sete pessoas que estavam no boliche morreram na hora e oito vítimas morreram no bar. Outras três pessoas atingidas pelos disparos chegaram a ser levadas para hospitais da região, mas também não resistiram aos ferimentos.

Polícias das cidades de Lewiston, Boston e Nova York estão à procura do suspeito. Funcionários do FBI também ajudam nas operações. Um carro branco, que as autoridades acreditam que tenha sido utilizado pelo assassino, foi encontrado no distrito de Lisbon, a 11 km de distância de Lewiston.