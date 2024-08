Pinguim ícone do 'casamento gay' morre na Austrália

Um dos pinguins que se tornou símbolo do casamento homoafetivo faleceu em um aquário em Sydney, na Austrália. Sphen ficou internacionalmente famoso ao lado de seu parceiro, Magic, em 2018, quando os dois chamaram a atenção dos cuidadores e do público por estarem envolvidos em um romance.

O casal de pinguins machos demonstrou um vínculo afetivo forte, construindo juntos um ninho e cuidando de dois ovos de um pinguim falecido. Esse comportamento, típico de casais heterossexuais da espécie, elevou Sphen e Magic ao status de ícones LGBTQIA+. A história dos animais foi incluída no currículo escolar da Austrália e chegou a aparecer na série “Atypical”, da Netflix.

Sphen faleceu no início do mês, mas sua morte só foi confirmada nesta quinta-feira (22), pelo Sea Life Sydney Aquarium. Em um comunicado, o aquário destacou que Sphen teve um impacto "imensurável" como símbolo de igualdade e defensor da conservação e disse esperar que "o triste acontecimento faça as pessoas refletirem e celebrarem a vida deste ícone".

"A perda de Sphen é de partir o coração para a colônia de pinguins, para a equipe e para todos que foram inspirados ou influenciados positivamente pela história de Sphen e Magic", afirmou o gerente geral do aquário, Richard Dilly.

Sphen era um pinguim-gentoo, espécie subantártica conhecida por desfrutar de laços monogâmicos e altamente afetuosos durante a vida. Com a morte do animal, os cuidadores do aquário tiveram que mostrar para Magic que ele não voltaria mais.

“Na natureza, quando um pinguim morre e seu parceiro não sabe o que aconteceu, eles, normalmente, vão procurá-lo”, explicou a cuidadora de animais Renee Howell ao The Guardian. “Os tratadores do aquário sentiram que era necessário mostrar a Magic que Sphen tinha morrido, para que ele pudesse entender que ‘seu parceiro não retornaria de fato’”, disse ela.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)