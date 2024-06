VÍDEO: Banhistas são surpreendidos por pinguim em praia de Salvador

Na última quarta-feira (5), um pinguim foi encontrado na praia de Itapuã, em Salvador, na Bahia, causando surpresa e mobilizando tanto moradores quanto internautas. O animal, que apareceu por volta das 21h, foi resgatado pela Polícia Militar e encaminhado ao Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) para receber os devidos cuidados.

O visitante inusitado rapidamente se tornou o centro das atenções, com vídeos de sua presença circulando nas redes sociais. Imagens registradas no local mostram as pessoas interagindo com o animal de forma tranquila, aguardando a chegada das autoridades. Moradores da região se mobilizaram para garantir a segurança do pinguim.

Após serem acionados pela Central de Atendimento de Ocorrências da Corporação (Cicom), agentes da Polícia Militar (PM) chegaram ao local e imediatamente tomaram as medidas necessárias para garantir o bem-estar do animal. Reconhecendo a necessidade de expertise especializada, os PMs acionaram a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), que se encarregou do resgate do pinguim.

Com o resgate concluído, o pinguim foi levado para a base da COPPA, onde recebeu os primeiros cuidados. Em seguida, o animal foi encaminhado ao IMA, onde passou por uma avaliação veterinária completa.

