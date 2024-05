Pescadores capturam quase 30 mil peixes em praia e imagens impressionam; VÍDEO

Na última sexta-feira (24), pescadores de Santa Catarina protagonizaram um momento histórico na Praia do Retiro dos Padres, em Bombinhas. Utilizando a técnica de arrasto, eles capturaram um cardume impressionante de tainhas, totalizando 29.030 peixes, sendo o maior lanço da temporada 2024 no município e em todo o estado. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a quantidade extraordinária de peixes cobrindo a areia da praia, atraindo a atenção de moradores e turistas.

O feito supera o recorde anterior da temporada, estabelecido na quarta-feira (22) na Barra da Lagoa, em Florianópolis, com a captura de 15 mil tainhas. A fartura de tainhas em Bombinhas também impressiona em comparação com o maior lanço do ano passado, que chegou a 20 mil peixes.

A fartura de tainhas não beneficiou apenas os pescadores. A comunidade local também se uniu, ajudando a retirar os peixes da rede e aproveitando a oportunidade para adquirir tainhas frescas a preços acessíveis. Parte da pesca também foi destinada à indústria pesqueira.

A queda das temperaturas na região nesta semana é um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso da pesca, pois o frio ajuda na migração das tainhas para águas mais rasas. A temporada de pesca de tainhas em Bombinhas segue até o final de julho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)