VÍDEO: Touro invade praia e ataca banhistas no México

Viralizou nas redes sociais um vídeo inusitado de um touro descontrolado na praia de Cabo San Lucas, no México. O animal atacou cachorros e banhistas que estavam por perto. A situação aconteceu na última segunda-feira (12), e foi registrada por populares que estavam próximos do local.

No vídeo podemos ver o animal revirando com o focinho várias sacolas que estavam no chão, até que uma turista tenta recolher os seus pertences da areia. Nesse momento, o touro parte para cima dela, a derruba no chão e começa a atacá-la com várias chifradas. Por sorte, os banhistas que estavam ao redor conseguiram intervir e resgataram a mulher, veja:

Em outro vídeo também registrado na praia de Cabo, vemos o animal ainda mais agitado, atacando alguns cachorros que avançaram para cima dele.

Conforme o coordenador operacional da Zona Marítimo-Terrestre Federal em Los Cabos, Víctor Manuel Torres García, é muito frequente que esse tipo de animal seja encontrado pela costa, devido à presença de fazendas perto das praias da região. Ele ainda informou que agentes federais não patrulham a praia regularmente, o que facilita com que casos como esse aconteçam.