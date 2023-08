Ativista contra 'touradas' é atacada por animal enquanto gravava denúncia no celular

Durante uma tourada em Titulcia, em Madrid, na Espanha, uma mulher foi atacada por um touro enquanto gravava vídeo no celular. O caso ocorreu no último sábado (26) e foi registrado por pessoas que acompanhavam o evento.

Nas imagens que repercutiram nas redes sociais com imagens fortes, é possível observar que ela mexia no celular enquanto o animal perseguia outras pessoas. No entanto, o animal derrapou, caiu próximo a ela e a atacou, jogando-a no chão.

A jovem, aparentemente, estava distraída no celular e não percebeu a movimentação, sendo pega de surpresa pelo touro.

Segundo informações locais, ela foi socorrida e levada para o hospital, onde precisou passar por uma cirurgia.

Ao jornal “La Vanguardia”, moradores disseram que a vítima faz parte de um grupo ativista contra touradas e estaria tentando demonstrar que o animal era inofensivo e que só reagia com violência quando provocado. Após o ocorrido, autoridades locais classificaram a ação da mulher como “um ato de imprudência”.

De acordo com a prefeita de Titulcia, Francisca Suárez Roldán, a jovem foi hospitalizada e está com o quadro de saúde estável.

Evento

As touradas são atividades populares que ocorrem todos os anos na região espanhola, onde as pessoas realizam corridas com touros.

Sendo considerada uma festa perigosa, a recomendação das autoridades locais é não se distrair para evitar ferimentos graves ou fatais causados pelos touros ou colisões com outros corredores.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com