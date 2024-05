Cerca de 19 baleias-piloto encalham no litorial do Rio Grande do Norte; veja imagens

Cerca de 19 baleias-piloto estão encalhadas no litoral do Rio Grande do Norte. O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira, 31, na praia de Pititinga, no município de Rio do Fogo. O coordenador do projeto Cetáceos da Costa Branca, Flávio Lima, confirmou o ocorrido. Médicos veterinários e biólogos foram encaminhados ao local.

Moradores e pescadores da região acionaram o projeto coordenado por Flávio, aproximadamente às 6h30. As baleias-piloto encalharam na área rasa da praia e contaram, a princípio, com uma equipe formada por cinco biólogos e médicos veterinários.

Flávio Lima disse que o encalhe é altamente complexo devido à grande quantidade de baleias-piloto e a desorientação dos animais. “O objetivo é tentar devolver esses animais à praia. Caso retornem, vamos precisar do atendimento médico-veterinário para estabilizar esse animal e devolvê-lo à natureza”, afirmou.

Apesar do nome, as baleias-piloto são da família Delphinidae, dos golfinhos (Reprodução)

Apesar do nome, as baleias-piloto são, na verdade, golfinhos. Assim como as orcas, recebem esse nome popular pelo tamanho que têm. Da família Delphinidae, essa espécie pode chegar a 7,3 metros de comprimento e pesar mais de 3 mil quilogramas.

A sensibilidade à poluição sonora é uma das causas da vulnerabilidade dessa espécie, o que leva ao encalhe. As baleias-piloto podem viver cerca de 60 anos e são alvo de caça em alguns países, como o Japão. Normalmente, essa espécie habita águas profundas, mantendo distância da costa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)