Peru: incêndio florestal coloca ruínas incas de Machu Picchu em perigo

Um incêndio que começou na última terça-feira (28) coloca em perigo as ruínas incas de Machu Picchu, nos Andes do Peru. Segundo as informações da Reuters, a área atingida equivale à cidade do Vaticano. Com informações da RTP.

O acidente iniciou depois de agricultores locais terem ateado fogo para queimar ervas e preparar novas colheitas. Em apenas um dia, o fogo já devastou mais de 20 hectares. As chamas se aproximam cada vez mais do complexo arqueológico, que foi construído há mais de 500 anos pelos incas.

Os bombeiros têm tido dificuldades em apagar as chamas devido à dificuldade de acesso a muitas áreas dos Andes.

“Estamos lutando contra este incêndio há mais de dois dias e não tem sido possível controlá-lo, dado que a área é inacessível”, explicou aos meios de comunicação Roberto Abarca, diretor do Gabinete de Segurança e Gestão de Risco de Cuzco.

Segundo o Ministério da Cultura do Peru, especialistas avaliam estragos em outro local de interesse arqueológico, o monumento de Llamakancha.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)