Stripper brasileiro seminu surge em audiência sobre corrupção no Peru; vídeo

Durante uma audiência virtual sobre corrupção no governo peruano de Pedro Castillo, realizada na última quarta-feira (15), foi exibido um vídeo do stripper brasileiro Ricardo Mil. A conta "Assistência Estúdio Espinoza Ramos" foi quem transmitiu as imagens, no momento em que o procurador Samuel Rojas apontava os motivos pelos quais o presidente deveria ser investigado. As informações são do Portal O Dia.

Espinoza Ramos é advogado do presidente Castillo no caso, mas ele negou que o vídeo tenha sido transmitido de uma conta associada ao seu trabalho. Para Ramos, o caso demonstra a vulnerabilidade do sistema virtual do judiciário peruano.

Castillo é acusado de participar de um esquema de corrupção que envolveria seu ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva, considerado um foragido da Justiça. A Suprema Corte do Peru analisa se investigará ou não o presidente.