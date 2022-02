Desembargador usa ‘biblioteca falsa’ e cenário cai durante sessão; veja

Um vídeo está fazendo sucesso na internet, nesta quinta-feira (3), e mostra um desembargador sendo "desmascarado" durante uma sessão online. Tudo aconteceu em uma reunião do Tribunal de Justiça do Amazonas. Enquanto as decisões estavam sendo tomadas, a “biblioteca” atrás do magistrado cai e revela que as prateleiras com livros não passavam de um cenário.

VEJA MAIS:

A situação pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio desembargador. Ele havia afastado a cadeira onde estava sentado e, de repente, o cenário cai para trás revelando uma sala comum. Uma das coisas que mais chamaram atenção foi a maneira que ele reagiu, ficando imóvel, incrédulo e olhando para a câmera, observando a reação das outras pessoas que estavam na reunião. Em seguida, ele vai até o cenário de biblioteca e levanta para pôr de volta no lugar. Veja a situação:

Depois que as imagens caíram na Web, vários internautas fizeram piadas, mas também criticaram a “farsa” do desembargador.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)