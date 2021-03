VÍDEO: Cenário despenca e cai em jornalista na ESPN

O jornalista Carlos Orduz passou por um susto, nesta terça-feira, durante um programa da ESPN Colômbia. Enquanto os comentaristas estavam no estúdio ao vivo, uma placa televisiva despencou e caiu no homem, que não sofreu lesões com a queda. O apresentador ficou sem reação com o acontecimento.+ Veja a tabela da Copa Libertadores e conheça os primeiros jogos da competição

Com respeito ao acidente que aconteceu esta noite, quero dizer que estou bem. Fui atendido, não aconteceu absolutamente nada além do susto. Agradeço a solidariedade de todas as mensagens e quero dizer que estou bem. Muito obrigado a todos - escreveu Carlos nas redes.

Na imagem, Carlos aparece sendo derrubado pela placa nas costas. O jornalista, que foi amassado, ainda teria sido acalmado por alguns colegas enquanto o programa estava ao vivo. A solução foi chamar o comercial. Assista abaixo!