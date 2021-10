Cenário cai e mata ator do Teatro Bolshoi durante apresentação

O ator do Teatro Bolshoi da Rússia, Yevgeny Kulesh, de 37 anos, morreu após ser atingido pelo cenário do palco durante uma apresentação de ópera. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a companhia de Moscou, o acidente ocorreu durante uma mudança de cenário da peça Sadkó, uma ópera do século 19. A assessoria de imprensa do teatro informou que "imediatamente a apresentação foi interrompida e o público retirado do local".