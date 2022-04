Castração química é proposta pelo presidente do Peru em casos de estupro

O presidente do Peru, Pedro Castillo declarou que a castração química deveria ser obrigatória para estupradores de menores de idade e mulheres, assim como acontece em outros países. A proposta foi feita no sábado (16), quando o chefe do executivo afirmou que o atual governo está avaliando medidas drásticas para os crimes de violência sexual. As informações são da AFP.

"Chega de tanta violência, os crimes de violência sexual contra as crianças não serão tolerados por este governo, nem ficarão impunes. A dor desta família também é nossa, fico indignado diante de tanta crueldade", disse Castillo aos jornalistas.

Para que a medida seja incluída no Código Penal é necessária a aprovação do Congresso.

"Exortamos o Congresso a respaldar medidas concretas em favor dos mais vulneráveis, porque não podemos seguir tolerando esses atos violentos que prejudicam nossa integridade como sociedade e destroem a vida de indefesos", acrescentou.

A declaração foi feita depois do caso de sequestro e estupro de uma menina de três anos, na cidade de Chiclayo, norte do país. "Este ato atroz e desumano nos leva a uma enorme reflexão como país para adotar políticas públicas de Estado mais severas que protejam os direitos humanos dos mais indefesos, que são as nossas crianças, e a castração química é uma opção, não podemos esperar mais", frisou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)