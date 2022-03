Pelo menos 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas após ataque à cidade de Mykolaiv, na Ucrânia

A cidade ucraniana de Mykolaiv foi alvo de ataques das forças russas nesta terça-feira (29). Pelo menos sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas na ação. O prédio da administração regional foi destruído pelo bombardeio e a parte central do edifício desabou. De acordo com o governador regional, Vitaly Kim, a maioria das pessoas que estavam no edifício conseguiu sair ilesa. As informações são da Agência AFP.

VEJA MAIS

"Esta manhã, mísseis russos atingiram uma de nossas cidades do sul - Mykolaiv. Uma cidade de construção naval. Uma cidade absolutamente pacífica, que sonhava com apenas uma coisa: recuperar seu lugar no centro da construção naval no Mar Negro. O prédio da administração regional foi destruído. Até onde sabemos, sete pessoas foram mortas, 22 ficaram feridas e ainda estão sendo feitas buscas nos escombros", declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, condenando o ataque.

Muitos civis que moram perto da sede do governo local tiveram as casas danificadas e precisaram ir para abrigos antiaéreos. "Este é um evento absolutamente terrível, são movimentos insidiosos da Federação Russa, eu nem sei como chamá-los, mesmo os animais não fazem essas coisas, os animais não matam civis", declarou Alexander, um morador local.