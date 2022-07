Peixe-remo de quase 6 metros é encontrado e reacende superstição de desastres naturais; vídeo

Um peixe-remo raro, com quase seis metros de comprimento, muito associado a uma lenda popular japonesa que prevê possíveis desastres naturais, foi encontrado por pescadores na última segunda-feira (11), na cidade de Arica, no norte do Chile.

A presença do animal no litoral chileno é incomum, mesmo ele estando presente em todo o globo, exceto em regiões polares. Segundo Paulo Ricardo Schwingel, professor de oceanografia e de mestrado em ciência e tecnologia ambiental da Univale, em Itajaí (SC), o peixe é um dos maiores em relação ao comprimento, e, se considerado o grupo de peixes ósseos, que exclui os tubarões, por exemplo, ele é o maior do planeta.

"Há uma curiosidade: os peixes que são encontrados nas praias, já meio moribundos, têm uma característica raríssima: a autoamputação. O corpo é tão longo que ele come parte da cauda, talvez, por fome", diz o professor, completando ainda que o peixe não nada bem e, além disso, o fato de se movimentar ondulando o corpo o torna uma presa muito fácil.

O que diz a superstição?

Diz a lenda que a parição do peixe raro está associada a fenômenos como terremoto ou tsunami. Esse mito se difundiu no Japão em meados de 2011, quando os animais foram avistados na costa do país pouco antes do tsunami que causou o desastre de Fukushima acontecer.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)