Patinadores russos e estadunidenses estão entre as vítimas de avião que colidiu com helicóptero

Um avião colidiu com um helicóptero militar nos Estados Unidos, na noite da última quarta-feira (29). Entre os 64 passageiros a bordo estavam o casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Eles eram campeões mundiais da modalidade nos anos 1990.

A informação sobre a presença do casal no avião foi divulgada pela mídia russa. Além disso, acredita-se que o filho deles, Maxim, também patinador, possa ter estado a bordo, embora isso ainda não tenha sido confirmado oficialmente.

Outra vítima identificada é Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética. Ela atuava como treinadora do Washington Figure Skating Club. O Kremlin expressou suas condolências às famílias dos cidadãos russos que morreram no acidente.

Os passageiros estavam retornando do Campo de Desenvolvimento Nacional, realizado em conjunto com o Campeonato de Patinação Artística dos EUA no Kansas. A federação de Patinação Artística dos Estados Unidos manifestou sua devastação com a tragédia e expressou apoio às famílias das vítimas.

A federação afirmou em nota: "Estamos devastados por esta tragédia indescritível e mantemos as famílias das vítimas em nossos corações." Essa declaração reflete o impacto profundo que o acidente teve na comunidade de patinação artística.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)