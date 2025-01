Avião de pequeno porte sai da pista, explode e cai no mar em Ubatuba (SP)

Na manhã desta quinta-feira (9), um avião de pequeno porte saiu da pista, pegou fogo e caiu no mar na praia de Itaguá, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu nas proximidades do Aeródromo Estadual de Ubatuba. Até o momento, não há confirmação sobre o número de pessoas a bordo da aeronave. Veja:

Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) estão no local realizando buscas e apurando as circunstâncias do acidente. Testemunhas relataram que o avião explodiu logo após perder o controle e atingir a água.

Novas informações serão divulgadas à medida que as equipes concluam os trabalhos de resgate e investigação.

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados, nesta quinta-feira (09/01), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GFS, no município de Ubatuba (SP).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.