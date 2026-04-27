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Pastor que ensinava sobre amor no casamento é preso por suspeita de bigamia

Religioso já tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia 3 de abril; ele foi preso sem direito a fiança

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Reprodução: Freepik)

O pastor Leslie Williams, de 62 anos, conhecido por escrever um livro com conselhos sobre relacionamento conjugal, foi preso sob acusação de bigamia na cidade de The Villages, na Flórida (EUA), na última quarta-feira (22/4). A região é uma comunidade voltada para aposentados e conhecida pelo estilo de vida ativo de seus moradores.

Segundo informações do The Villages News, Williams já tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia 3 de abril, expedido pelo Departamento do Xerife do Condado de Rockdale, no estado da Geórgia.

Ele foi localizado e detido por agentes do Departamento do Xerife do Condado de Sumter, na Carolina do Sul. Atualmente, o pastor está preso no Centro de Detenção do Condado de Sumter, sem direito a fiança, e aguarda processo de extradição para a Geórgia, onde deve responder formalmente à acusação.

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Pastor é autor de livro sobre amor no casamento

Leslie Williams também é conhecido por atuar como líder religioso em uma igreja na própria comunidade de The Villages. Além do trabalho pastoral, ele é autor do livro “Ame-a Assim: Amar nunca foi tão profundo”, obra na qual apresenta orientações voltadas a homens sobre como fortalecer o relacionamento e demonstrar amor às esposas.

As autoridades norte-americanas não divulgaram detalhes adicionais sobre o andamento das investigações.

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