Pastor cospe na mão e esfrega saliva no rosto de irmão para mostrar “visões de Deus”

Um vídeo de um pastor cuspindo na mão e esfregando no rosto de um fiel durante um culto, no último domingo (16), em Oklahoma, nos Estados Unidos, causou polêmica nas redes sociais. O momento foi transmitido pelo Youtube. As informações são do Metrópoles.

Segundo o líder da igreja, Michael Todd, o sermão religioso era sobre como “receber uma visão de Deus pode ser desagradável”, por isso a demonstração em um dos irmãos da congregação. Muitos fiéis que estavam presentes tiveram reações de surpresa e outros de desgosto, enquanto alguns riram da situação.

Em uma rede social, muitos usuários manifestaram a indignação com o ato do pastor, afirmando que o gesto foi uma ofensa para a fé cristã. O pastor se manifestou nas redes sociais, pedindo perdão pelo ocorrido e explicando que apenas estava “tentando provar um ponto”, mas reconhece que “passou dos limites”.