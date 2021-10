VÍDEO: Homem viraliza ao ‘fazer sinal da cruz’ antes de furtar bicicleta em igreja

O Modus operandi de um furto viralizou nas redes sociais na última semana. As câmeras de segurança flagraram um homem fazendo o sinal da cruz dentro de uma igreja, momentos antes de pegar uma bicicleta e sair do local com o veículo de duas rodas, em Anápolis. As informações são do IG.

No vídeo que circula na web, aparece o suspeito entrando na igreja, faz o sinal religioso e, em seguida, ele sai e furta uma bicicleta. Assista:

Até o momento, a polícia não localizou o autor do roubo.