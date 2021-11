Suspeito de assaltar igreja é espancado por populares e escapa de ser morto

Populares quase mataram um homem espancado na noite desta quarta-feira (17), após ele supostamente assaltar uma igreja em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia Civil, moradores relataram que o homem teria furtado objetos de uma igreja. No entanto, ele foi detido e espancado pela população. As testemunhas informaram que quatro disparos foram efetuados contra ele, mas não atingiram o homem, que não teve a identidade divulgada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e socorreu o homem, que foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Outros dois suspeitos armados que estavam no local fugiram ao avistar a presença da viatura, completou a PM.