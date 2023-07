Pássaros se 'divorciam' por traição e promiscuidade de machos, diz estudo

As traições e separações não são exclusividade do mundo dos seres humanos. De acordo com um estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, os pássaros também enfrentam esses problemas nos relacionamentos.

Realizado por pesquisadores da China e da Alemanha, o estudo revelou que cerca de 90% das espécies de aves geralmente têm apenas um parceiro durante pelo menos uma temporada de reprodução.

No entanto, algumas aves monogâmicas optam por mudar para um novo parceiro durante uma temporada de reprodução subsequente, mesmo que seu parceiro original ainda esteja vivo. Esse comportamento é conhecido como "divórcio".

A pesquisa identificou dois principais fatores associados ao divórcio em uma ampla variedade de espécies de aves: a promiscuidade dos machos e as migrações de longa distância. Os pesquisadores também observaram que as taxas de "separação" para 232 espécies de aves, com dados sobre mortalidade e distâncias de migração, são surpreendentemente altas.

Além disso, a equipe descobriu que as espécies que realizam migrações mais longas tendem a apresentar maiores taxas de divórcio.

"Após a migração, os pares podem chegar ao seu destino de forma assíncrona, levando a uma situação em que a chegada antecipada pode acasalar com um parceiro diferente, resultando em um ‘divórcio’. A migração também pode levar a pares pousando em diferentes locais de reprodução, causando ‘divórcio’ devido à perda acidental."