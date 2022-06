Passa de 1000 o número de mortos após forte terremoto no Afeganistão

Pelo menos 1000 pessoas morreram após o forte terremoto registrado no Afeganistão, nesta quarta-feira (22). De acordo com autoridades locais, outras 600 pessoas ficaram feridas. O epicentro do terremoto ocorreu em uma região montanhosa de difícil acesso com aldeias remotas.As informações são do G1 Mundo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o tremor ocorreu a 10 km de profundidade, às 1h30 da madrugada, a 44 km da cidade de Khost, perto da fronteira com o Paquistão e atingiu a magnitude 5,9. Já o Departamento Meteorológico do vizinho Paquistão afirma que a magnitude chegou a 6,1. Já o USGS informou que o sismo teve magnitude 5,9.

"Pedimos às agências de ajuda que proporcionem assistência imediata às vítimas do terremoto para evitar um desastre humanitário", afirmou o vice-porta-voz do governo do Afeganistão, Bilal Karimi. Segundo ele, várias casas foram destruídas e muitas pessoas estão presas nos destroços.

A maioria das mortes confirmadas ocorreu na província afegã oriental de Paktika, onde 255 pessoas perderam a vida e mais de 200 ficaram feridas. Na província de Khost, 25 pessoas morreram e 90 foram levadas ao hospital.

Porém, o número de mortos pode aumentar, considerando que algumas das aldeias estão em áreas remotas nas montanhas e levará algum tempo para coletar detalhes.

O tremor também foi sentido no Paquistão e na Índia, mas não há relatos imediatos de danos ou vítimas nesses países.