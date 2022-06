Terremoto mata mais de 250 pessoas no Afeganistão

Pelo menos 255 pessoas morreram e outras 250 ficaram feridas com o terremoto que abalou o leste do Afeganistão, no continente asiático, nesta quarta-feira (22). Verificações estão sendo realizadas para ver se o número de vítimas pode ser maior. As informações são da CNN e do G1.

O tremor atingiu magnitude 6,1, de acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão, país vizinho ao Afeganistão. Segundo a escala Richter, um terremoto de 6,1 graus pode ser devastador para a área atingida.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo informou que tremores foram sentidos por cerca de 119 milhões de pessoas no Afeganistão, Paquistão e Índia.

Ao menos 90 casas foram destruídas só na província afegã de Paktika e dezenas de pessoas podem estar presas sob os escombros. Paktika concentra o maior número de mortes em decorrência do terremoto, com 100 óbitos e 250 feridos, segundo o chefe de gerenciamento de desastres naturais do governo talibã, Mohammad Nassim Haqqani.