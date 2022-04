Explosões em escolas de Cabul deixam ao menos seis mortos e 11 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram – incluindo crianças – e onze ficaram feridas após três explosões simultâneas em escolas de Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça-feira (19). Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque, porém, a região da cidade onde as explosões ocorreram é habitada por moradores da comunidade Shia Hazara, uma minoria xiita frequentemente alvo de grupos militantes sunitas, incluindo o Estado Islâmico (EI). As informações são do G1 Mundo.

O ataque ocorreu após uma pausa na violência durante os meses frios do inverno e após a retirada das forças estrangeiras no ano passado.

Khalid Zadran, porta-voz do comandante de Cabul, divulgou o número de mortos e feridos levantados até o momento. Segundo ele, as três explosões ocorreram em uma escola secundária. "Há algumas baixas para nosso povo xiita", observou.

Em agosto do ano passado, o Talibã assumiu o poder no País. Para analistas internacionais, porém, o risco de um ressurgimento da militância permanece e o grupo militante EI reivindicou vários ataques importantes.