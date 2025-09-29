Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Parte integrante do plano de Trump, Tony Blair vê 'melhor chance' de encerrar guerra em Gaza

Estadão Conteúdo

O ex-primeiro ministro britânico Tony Blair disse, em nota, que o plano dos Estados Unidos para encerrar a guerra entre Israel e Palestina é a "melhor chance" de acabar com o conflito.

Blair foi indicado pelo governo Trump como um dos possíveis membros do "Conselho de Paz", corpo internacional de transição que seria liderado e presidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e outros chefes de Estado.

"O plano, caso aprovado, pode acabar com a guerra e trazer alívio imediato para Gaza e a chance de um futuro melhor para os seus cidadãos, enquanto garante segurança absoluta para Israel e a libertação de todos os reféns", disse Blair.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

Hamas

guerra

EUA

Trump

Tony Blair
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Mundo

Por que a cachaça brasileira sumiu dos EUA? Entenda o motivo

Sobretaxa de 50% imposta durante gestão Trump provocou cancelamentos e ameaça exportações de pequenos produtores brasileiros

29.09.25 16h57

política

Casa Branca divulga plano para encerrar guerra em Gaza e reconstruir enclave

Pelo plano, Gaza seria uma zona "desradicalizada" e livre de terrorismo e, se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminaria imediatamente

29.09.25 16h28

PERSEGUIÇÃO

VÍDEO: Entregador de bicicleta é perseguido por agentes do Serviço de Imigração pelas ruas dos EUA

Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ver o trabalhador tentando fugir das mãos dos policiais

29.09.25 16h28

proposta

Ligação telefônica entre Trump, Netanyahu e líder do Catar discutiu proposta de paz em Gaza

Segundo o texto, os líderes israelense e catari aceitaram a proposta de Trump estabelecer um mecanismo trilateral

29.09.25 15h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda