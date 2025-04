Parotin e Tagle: conheça os dois favoritos a novo papa

Após a morte do Papa Francisco na última segunda-feira (21/04), a igreja católica começou a se movimentar para escolher o seu sucessor. Pietro Parolin e Luiz Antonio Tagle são os favoritos para assumirem o cargo, mas há outras opções que despontam como nomes fortes, como Peter Turksone e Péter Erdö.

Além da escolha do novo pontífice, a expectativa fica por conta de qual nome o escolhido adotará. Será uma homenagem à Francisco ou outro papado emblemático? Essas e outras repostas só serão conhecidas após o fim do conclave e quando a fumaça branca estiver no céu do Vaticano.

A eleição por meio do conclave deve começar em até 20 dias, em que a previsão é de que aconteça na primeira quinzena de maio. Apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Assim, dentre os 135 cardeais eleitores, sete brasileiros estão aptos para escolherem o novo representante.

Brasileiros que podem votar na escolha do novo papa

Sérgio da Rocha (65 anos)

Jaime Spengler (64 anos)

Odlo Scherer (75 anos)

Orani Tempesta (74 anos)

Paulo Cezar Costa (57 anos)

João Braz de Aviz (77 anos)

Leonardo Ulrich Steiner (74 anos)

Quem são os favoritos para ser o novo papa?

A escolha de um novo papa envolve questões que vão além da fé, já que se trata de um administrador de uma das maiores instituições do mundo. Por isso, há sempre os favoritos para assumir o cargo de acordo com o perfil que a igreja deseja.

Pietro Parolin;

Luiz Antonio Tagle;

Peter Turksone;

Péter Erdö;

Mark Ouellet.

Quem é Pietro Parolin?

O italiano Parolin é considerado moderado e com experiência. Ele é secretário de Estado do Vaticano desde 2013. Nasceu em Schiavon, no Vêneto. Filho de um negociante de ferramentas e de uma professora, ficou órfão de pai aos 10 anos. Ele entrou para um seminário em Vicenza em 1969 e foi ordenado padre em 1980.

Depois de três anos, ele entrou para a Pontifícia Academia Eclesiástica, que é conhecida por formar os futuros diplomatas do Vaticano. Além disso, ele tem formação em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Com este currículo, Parolin logo entrou no serviço diplomático da Santa Sé. Em 2002, ele foi nomeado subsecretário para as Relações com os Estados pelo papa João Paulo II, que é considerado um dos principais cargos da pasta.

Entre 2009 e 2013 ele assumiu o cargo de núncio apostólico na Venezuela. O momento era de tensão entre o governo de Hugo Chávez e a Igreja Católica.

O papa Francisco nomeou Parolin como secretário de Estado em 2013, que é semelhante ao cargo de "primeiro-ministro" de países republicanos parlamentaristas. Na escala de hierarquia, ele estaria abaixo apenas do próprio papa. Além disso, ele foi um dos colaboradores mais próximos de Francisco.

Ele fala quatro línguas e muitos o consideram capaz de ligar a ala progressista da ala conservadora da igreja. Ele definiu o casamento homoafetivo como "uma derrota para a humanidade".

Quem é Luiz Antonio Tagle?

O cardeal Luiz Antonio Tagle, conhecido pelo apelido "Chito", é filipino e um dos favoritos para assumir o cargo de papa. O seu avô paterno era de uma família de classe alta nas Filipinas, enquanto sua avó materna era de uma família chinesa abastada. Tagle não tinha interesse em fazer parte da igreja. O seu sonho era se tornar médico, mas a vida tomou novos rumos e ele seguiu para o seminário.

A sua formação inicial é junto aos jesuítas no Seminário San José. Além disso, ele se tornou bacharel e mestre pela Universidade Ateneo de Manila. Ele foi ordenado padre pela Arquidocese de Manila, em 1982.

Já em 1987, ele obteve uma licença em Teologia nos Estados Unidos. Em 1991, Tagle conseguiu o título de doutor com uma tese sobre o tópico da colegialidade episcopal na práxis e doutrina de Paulo VI, sob a orientação do teólogo Joseph Komonchak.

Ele fez parte do conselho editorial do projeto de pesquisa "História do Vaticano II" por 15 anos seguidos.

Em 2001, o cardeal foi nomeado como bispo de Imus pelo papa João Paulo II. Bento XVI o nomeou arcebispo de Manila, em 2011. Tagle chegou a servir na Federação de Conferências Episcopais Asiáticas. Já em 2012 ele se tornou cardeal.

Muitos o consideram como "Francisco asiático", já que possui alguns atributos e qualidades semelhantes ao do papa Francisco.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)