Antes de morrer, Papa fez 'gesto de tchau' e falou 'obrigado', diz Vaticano; confira detalhes

O Papa Francisco, líder da Igreja Católica por mais de uma década, morreu aos 88 anos na manhã da última segunda-feira (21), após sofrer um AVC seguido de parada cardíaca em seu apartamento na Casa de Santa Marta, no Vaticano. Segundo informações oficiais divulgadas nesta terça-feira (22), o pontífice não sofreu no momento de sua morte e se despediu com serenidade, deixando um gesto simbólico e palavras de gratidão.

De acordo com o canal oficial de notícias do Vaticano, o papa começou a apresentar sinais de uma “doença súbita” por volta das 5h30 da manhã (0h30 de Brasília). Cerca de duas horas depois, já inconsciente, Francisco entrou em coma e faleceu. “Ele não sofreu, tudo aconteceu muito rápido”, afirmou o comunicado.

Um dos momentos mais tocantes relatados pelo Vaticano foi a despedida silenciosa, mas cheia de significado, feita por Francisco ao seu enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappetti.

“Pouco mais de uma hora depois do início dos sinais, ele fez um gesto de despedida com a mão para Strappetti, que cuidava dele 24 horas por dia”, informou o Vaticano.

O enfermeiro foi também um dos últimos a ouvir as palavras do papa antes de sua morte. Francisco, debilitado após uma longa internação por pneumonia bilateral, agradeceu emocionado por ter sido levado à Praça de São Pedro no Domingo de Páscoa. “Obrigado por me trazer até a praça”, teria dito o pontífice, lembrando com carinho o momento em que pôde reencontrar os fiéis, mesmo em estado frágil.

Esse passeio, realizado há cerca de um mês, surpreendeu os presentes e a equipe médica. Francisco, mesmo com recomendações de repouso absoluto por dois meses, insistiu em saudar o povo, como sempre fez questão de fazer desde o início de seu papado. Na ocasião, ele percorreu a praça em uma cadeira elevada no papamóvel, acenando, abençoando bebês e ouvindo gritos de “viva o papa” de mais de 35 mil fiéis.

O gesto final, um simples "tchau" com a mão, é simbólico do estilo pastoral e humano de Francisco, conhecido por sua proximidade com o povo, sua humildade e por sempre se posicionar a favor dos mais vulneráveis. Ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro da América Latina, e marcou seu pontificado com uma agenda de reformas, diálogo inter-religioso, defesa do meio ambiente e dos refugiados.

Preparativos para o funeral

O Vaticano também confirmou nesta terça os detalhes do funeral. O corpo do papa será trasladado da Capela de Santa Marta para a Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23), às 4h de Brasília (9h em Roma), em uma procissão que passará por pontos simbólicos do Vaticano antes de chegar à porta central da basílica, onde será exposto ao público para homenagens.

O funeral ocorrerá no sábado (26), às 5h da manhã, no horário de Brasília (10h em Roma), com a celebração da Santa Missa Exequial, presidida pelo cardeal Giovanni Battista. Após a missa, o corpo do pontífice será levado em procissão até a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde será sepultado, cumprindo o rito previsto no “Ordem das Exéquias do Sumo Pontífice”, livro litúrgico da Igreja.

(Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)