Paraguai está vivendo fortaleza política e econômica, diz presidente do país

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse neste sábado, 20, que o país que governa está vivendo uma "fortaleza política e econômica" e que tem planos de que seja um centro de integração da América do Sul. A fala foi feita durante a Cúpula de Líderes do Mercosul, realizada em Foz do Iguaçu (PR). Peña assume em janeiro a presidência rotativa do bloco por seis meses.

Em seu discurso, o paraguaio ressaltou que é preciso aprofundar as parcerias entre os países do Mercosul. Disse ainda querer uma agenda de integração energética entre o seu país e o Brasil - que dividem o comando de Itaipu Binacional - e a Argentina.

Peña ressaltou ainda o potencial energético do Paraguai e disse que o país está buscando uma nova fronteira com energias alternativas, como a solar e de biocombustíveis.