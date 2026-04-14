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Paquistão propõe uma nova rodada de negociações entre os EUA e o Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse na segunda-feira, 13, que houve progressos nas conversas com representantes do Irã

Estadão Conteúdo

O governo do Paquistão propôs sediar uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã. O encontro ocorreria em Islamabad nos próximos dias, antes do fim do cessar-fogo de duas semanas.

A informação foi revelada nesta terça-feira (14) por duas autoridades paquistanesas. Elas falaram sob condição de anonimato sobre os esforços diplomáticos.

Uma das autoridades indicou que o diálogo realizado em Islamabad no fim de semana fez parte de um processo diplomático em andamento. As conversas anteriores, contudo, terminaram sem um acordo final.

EUA veem progresso, mas Irã precisa avançar

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou na segunda-feira (13) que houve progressos nas conversas. Ele negociou com representantes do Irã em Islamabad.

Vance sugeriu que cabe ao país persa avançar nas negociações. "A bola está com Teerã", declarou o vice-presidente, que liderou a delegação americana.

Fonte: Associated Press. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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