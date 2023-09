Papa Francisco recebe membros da Fazenda Esperança no Vaticano

O papa Francisco recebeu em audiência membros da Fazenda da Esperança, na manhã desta sexta-feira (29), no Pátio San Damaso, no Vaticano. A cerimônia alusiva aos 40 anos de fundação da comunidade terapêutica contou com cerca de 1,2 mil participantes, incluindo os fundadores da Fazenda da Esperança, membros da presidência, padres, consagrados, religiosos, voluntários e vários ex-acolhidos.

O ápice da comemoração foi marcado pela presença e discurso do líder da Igreja Católica. Papa Francisco agradeceu a visita e pediu aos presentes que nunca abandonem “essa vocação à esperança!".

VEJA MAIS

“Há quarenta anos, o carisma de vocês nasceu do pedido de ajuda de um jovem que queria se libertar da dependência das drogas: nele – e em todos os que vieram depois dele – vocês reconheceram a Cristo que lhes dizia: Eu era escravo das drogas e vocês me acolheram, para me dar novamente esperança e me fazer entender que uma nova vida é possível. O chamado que Deus lhes faz, para trazer esperança àqueles que talvez não tenham mais sentido em suas vidas, é um chamado para amá-Lo incondicionalmente nas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social”, declarou o pontífice.

Papa Francisco observou também que os membros da comunidade se tornaram 'próximos' e 'irmãos' de tantas pessoas que recolheram pelas ruas, para tratá-las, curá-las e ajudá-las a recuperar sua dignidade e fez referência à parábola do Bom Samaritano.

"Vocês sabem muito bem que trazer esperança não significa apenas ajudar a superar vícios, a suplantar traumas, a encontrar seu lugar na família e na sociedade".

(Vaticano)

Para o Santo Padre, depois de 40 anos, novas pessoas são chamadas a assumir a responsabilidade de preservar e fazer frutificar esse patrimônio espiritual. Ele encorajou a nova geração, afirmando que não é preciso ter medo dessa nova fase, mas apenas viver com humildade, com confiança e preservar a comunhão espiritual entre os membros.

Francisco encerrou seu discurso agradecendo pelo testemunho de vida e oferta dos que fazem a Fazenda da Esperança. "Reconheço com muita gratidão o trabalho que vocês realizam com padres, seminaristas, religiosos e religiosas, ajudando-os a superar os desafios e problemas psicológicos que afetam algumas pessoas consagradas a Deus. Continuem com esse belo trabalho, que é tão necessário para a Igreja", disse.

Durante a cerimônia, alguns membros falaram sobre a atuação da Fazenda da Esperança, entre eles o presidente Padre Luiz Menezes. “Queremos agradecer, como Família da Esperança e celebrando os 40 anos, pelo carinho, pelo amor, pelo acompanhamento de toda a Igreja que nos acompanha e nos ajuda a viver o Evangelho e a testemunhar a Esperança no Mundo, a aliviar o sofrimento de muitas famílias”, disse.

História

Existente desde 1983, a comunidade terapêutica Fazenda da Esperança atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga. A iniciativa conta com unidades em todos os estados do Brasil, inclusive no Pará.

Em seu site, a Fazenda da Esperança afirma que um dos seus diferenciais é “acolher mulheres gestantes e mães com seus filhos pequenos, uma vez que o afeto positivo se apresenta associado ao carinho entre mãe e filho, demonstrando a construção real de vínculos afetivos”.