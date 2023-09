Festa da Juventude terá manhã de louvor com cantor Dunga na Fazenda Esperança em Mosqueiro

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Mosqueiro, em Belém, reúne centenas de jovens na “Festa da Juventude 2023”, que será realizada neste domingo (17). A comemoração deste ano marca a comemoração dos 40 anos da comunidade terapêutica. Sendo uma das atrações mais aguardadas, quem subirá ao palco do evento será o missionário e cantor católico Dunga, de São Paulo, que proporcionará uma manhã de louvor com música e pregação durante o evento.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Dunga conta que é uma alegria imensa voltar ao Pará. Ele conta, ainda, que estar na Festa da Juventude é uma satisfação, já que é a primeira vez que vem ao estado como convidado pela Fazenda da Esperança. “A minha expectativa é que todos nós sejamos imbuídos, tomados pelo amor de Deus, pelo carinho, pela misericórdia e que realmente seja um momento maravilhoso. Para mim, tem um gostinho da primeira vez”, afirma Dunga.

“O público pode esperar, realmente, um grande empenho da minha parte, porque eu vejo que cada show é um momento especial na vida de uma pessoa que está ali, ouvindo, vendo e vivendo uma experiência com Deus. Para mim, é uma questão de entrega total. O que as pessoas podem realmente esperar é que seja o show com gostinho de primeiro, de único ou de último. Tal é a importância de cada momento que eu vivo no palco, cantando, pregando, rezando com o povo”, diz o artista.

No ano em que a Fazenda da Esperança comemora 40 anos, Dunga diz que o trabalho realizado pela comunidade é uma “luz no fim do túnel” para aqueles que mais precisam. “Quando uma pessoa levanta o braço e diz eu preciso de ajuda, logo a gente pensa em Fazenda da Esperança. Hoje, não conseguimos imaginar um Brasil com toda a complexidade de luta contra as drogas, sem a realidade, também, da Fazenda da Esperança”, frisa.

Superação

“A Fazenda da Esperança ocupa um carinho muito grande dentro do coração de todos nós que um dia estivemos na condição de sermos recuperados e, também, no coração de todas as famílias que passam por essa situação e que veem, literalmente falando, esperança, nesse processo de retorno à vida. Para cada pessoa que levanta o braço e pede ajuda, temos muitas pessoas para ajudá-la. A Fazenda da Esperança colocou essa dinâmica dentro do nosso coração”, completa Dunga.

Com uma história de superação contra as drogas, Dunga venceu o vício na adolescência, buscando na fé e na religião a motivação para transformar a própria realidade e moldar uma vida diferente. Com uma carreira consolidada, ao longo de mais de 20 anos de trajetória, Dunga já lançou 15 CDs, 3 DVDs e cinco livros. Hoje, o artista é tido como modelo para milhares de jovens e um mensageiro da fé por meio da música e do evangelho. Ele também já foi missionário da comunidade Canção Nova.

Celebração

Este ano, a Festa da Juventude recebe o tema “Apóstolos da Esperança”. A programação é um evento beneficente que, além de arrecadar fundos para apoiar as obras da Fazenda da Esperança, busca mobilizar a sociedade na prevenção ao uso de drogas. Entre as programações desta edição, haverá missa, confissões, acompanhamento espiritual, palestras, apresentações teatrais e adoração ao Santíssimo Sacramento. O esperado é que 3 mil pessoas estejam presentes.

O responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, Luciano de Figueiredo, explica que a Festa da Juventude é fruto da evangelização, tirando os jovens do caminho das drogas e levando para o caminho de Deus. “Neste ano, o nosso objetivo é alcançar o maior número de jovens possível e espalhar essa esperança para o mundo. Os participantes vêm de vários lugares do Brasil, mas a maioria do estado”, relata ele falando da grande expectativa para a programação.

Luciano, membro da Fazenda da Esperança, em Belém (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Ele revela, ainda, a felicidade em celebrar o momento, que foi muito aguardado por todos. “O sentimento é de gratidão a Deus, pelo fato de todas as fazendas do Pará já estarem aqui reunidas. Foram tantos desafios para organizar alimentos e todo evento como um todo. E o o diferencial da programação é que é algo voltado aos jovens, na maioria. E procura lançar esse carisma da esperança no coração desses jovens. A Festa da Juventude tem força porque é realizada pela Fazenda da Esperança”, destaca Luciano.

A Fazenda da Esperança

A Fazenda Nossa Senhora de Nazaré foi inaugurada na Arquidiocese de Belém em 17 de junho de 2013, por Dom Alberto Taveira Corrêa. Além dessa fazenda, o Estado do Pará abriga outras seis Fazendas da Esperança: Dom Eliseu Maria Corolli, em Bragança; Dom ngelo Frosi, em Abaetetuba; Santa Clara, em Óbidos; São Guido Maria Conforti, em Tucumã, Monsenhor Sebastião, em Redenção; e Nossa Senhora das Graças, em Canaã dos Carajás.

Vista aérea da Fazenda da Esperança (Facebook / Fazenda da Esperança de Mosqueiro Belém do Pará)

A Fazenda da Esperança também está presente em diversas cidades brasileiras e em outros países. Desde 1983, a instituição realiza um trabalho de recuperação de dependentes de substâncias psicoativas, baseado em três pilares: espiritualidade, convivência familiar e trabalho, com o objetivo de resgatar valores perdidos, amor-próprio e cidadania em todos que passam por suas atividades.

Programação completa da Festa da Juventude 2023

7h: Abertura dos portões e acolhida

8h: Animação e início das confissões e acompanhamento espiritual

8h45: Oração e acolhida por dom Alberto

9h: Palestra com Dunga

10h: Testemunhos de membros da fazenda

10h30: Apresentação musical

11h30: Show Musical

12h30: Almoço

13h30: Animação

14h: Testemunhos

15h: Santa Missa

16h: Apresentação da Fazenda

17h: Encerramento

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)