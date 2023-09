Fazenda da Esperança festeja 40 anos renovando famílias por meio da fé

O lema "só por hoje" ajuda as pessoas que estão se recuperando de vícios e dependências químicas a lembrarem que é importante vencer um dia de cada vez, para que a caminhada até uma vida melhor seja mais leve e sem o peso da cobrança de conquistas a longo prazo.

Nesse espírito, a Fazenda da Esperança acumulou 14.610 dessas vitórias diárias, equivalentes a 40 anos de atuação, apoiando acolhidos e familiares a vencerem mais um dia longe de drogas e substâncias similares.

VEJA MAIS

Só no Pará, o projeto conta com sete fazendas que acolhem adictos e os ajudam na busca de novos rumos e qualificações. Todo esse trabalho foi celebrado na Festa da Juventude de 2023, que comemorou as quatro décadas do projeto no distrito de Mosqueiro, em Belém, neste domingo (17).

Trabalho na Fazenda é baseado no tripé espiritualidade, trabalho e convivência (Ivan Duarte / O Liberal)

Luciano Figueiredo é o responsável técnico e operacional do projeto no Pará, que atende mais de 500 famílias. Segundo ele, dialogar com os jovens é a saída para um mundo livre das mazelas provocadas pelo uso abusivo de drogas.

"Estamos espalhando esperança e lembrando que as drogas nunca são o melhor caminho. Essas dores invisíveis da vida humana não devem ser regadas por drogas ou álcool e sim pela palavra e presença de Deus. Acreditamos que um estilo de vida melhor é possível por meio do nosso tripé: espiritualidade, trabalho e convivência. Ver a vida de tanta gente melhorando graças a essas três palavras é a realização de um sonho", diz.

Aos 29 anos, Lucas Silva Ribeiro passou por um ano de recuperação na Fazenda.

"Sou um novo filho e um novo homem. A palavra de Deus me ajudou muito, o trabalho dignifica o homem e a convivência com pessoas de diferentes histórias traz mais harmonia para o dia a dia. Esse tripé trouxe alegria para o meu coração. Dar nosso testemunho é importante, pois quem está chegando agora se espelha na gente", conta ele, que agora é colaborador na Fazenda localizada em Bragança.

Lucas vive a felicidade de ter largado o vício e encontrar um horizonte de oportunidades (Ivan Duarte / O Liberal)

Cássia Silva é madrinha do projeto em Abaetetuba. Ela também passou pela Fazenda 11 anos atrás, quando estava grávida, experiência que ela define como uma redescoberta de si mesma, onde ela pode se aprofundar no autoconhecimento.

"Eu estava no fundo do poço das drogas. Vejo que faz a diferença na vida de muitas mulheres que chegam ao projeto desacreditadas e a gente consegue devolver o amor e a esperança para o coração delas. É a nossa casa espiritual. Temos dias bons, ruins e dias piores ainda. Nos dias ruins, precisamos lembrar dos dias bons para poder seguir em frente", aconselha.

Cássia acredita que o trabalho leva esperança para mulheres (Ivan Duarte / O Liberal)

Ronilson da Silva se define como um homem que sempre foi muito trabalhador. Um desvio no caminho, porém, fez ele se aprofundar nas drogas. Tudo foi escalando muito rápido, até que um dia ele cansou de ver as filhas sofrendo e a esposa chorando.

"Foi quando procurei ajuda. Hoje, completo um ano limpo. Hoje, tenho minha família de volta, o principal amor da minha vida e que eu havia perdido. Agradeço a Deus pela existência desse lugar. Espero praticar lá fora tudo o que aprendi aqui dentro", reflete ele.

Na opinião do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, festejar o trabalho da Fazenda é importante.

"É um método que recupera pessoas no mundo inteiro. É o símbolo do carisma, o dom de Deus dado para as pessoas. Queremos que esse trabalho chegue a muitas outras famílias. Essa juventude toda que está aqui hoje é de apóstolos da esperança. E é importante querer tomar a decisão de dar o primeiro passo dentro do próprio coração. Isso feito, nós garantimos a ajuda", afirma.

Participação especial

A trilha sonora ficou por conta do cantor Dunga, que também é apresentador da Rede Vida. Além de entoar canções católicas, Dunga também compartilhou com os ouvintes a história de vida dele, que também lutou contra as drogas após cinco anos como usuário. Hoje, ele viaja pelo Brasil levando mensagens de apoio a quem precisa de incentivo para largar essa vida.

"Me sinto parte dessa família. É um método testado na prática e que virou referência no mundo. Usei drogas dos 14 aos 19 anos e quando conheci a renovação carismática católica, foi um encontro com Deus. No dia seguinte, decidi mudar. Fui mudando de ambientes, amizades, rotinas. Um ano depois já estava livre. A gente evita o erro evitando lugares, pessoas e situações que nos levam a errar. Minha conversão foi um milagre e é isso que eu compartilho com o mundo", conta.

Doe para a Fazenda da Esperança:

Transferência bancária

Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré

Banco do Brasil

Conta Corrente: 24060-5

Agência: 4451-2

PIX (CNPJ): 48.555.775/0097-00