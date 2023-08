Fazenda da Esperança faz 40 anos focando na espiritualidade e nos trabalhos realizados na comunidade

Fundada em 29 de junho de 1983, a Fazenda Esperança completou 40 anos de fundação neste ano fazendo um balanço: suas ações se mantêm a partir dos trabalhos autossustentáveis realizados pelos acolhidos — homens e mulheres que sofrem com os males da dependência química. A instituição — que deu os seus primeiros passos a partir de um encontro de jovens, que faziam uso de drogas, em uma igreja, em Guaratinguetá (SP) — se consolidou, também, no Pará, com a criação da unidade da Fazenda da Esperança, localizada na estrada do distrito de Mosqueiro, há cerca de 8 anos.

Para comemorar o trabalho de quatro décadas, a comunidade paraense já se prepara para realizar a “Festa da Juventude 2023”, em setembro. A entidade oferece às pessoas que estão em processo de recuperação do álcool e das drogas a possibilidade de acolhimento e mudança de vida. O responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, Luciano de Figueiredo, explica que, nesse processo de libertação dos vícios, três pilares são desempenhados: o “trabalho”; a “convivência”; e a “espiritualidade”. Hoje, na unidade de Mosqueiro, são acolhidas 70 pessoas, como relata Luciano.

“A principal missão da Fazenda é espalhar esse carisma, esse estilo de vida para o maior número de pessoas possíveis. Hoje, nós temos o reconhecimento pontifício definitivo. Somos uma família dentro da igreja católica, reconhecida pelo Vaticano. A Fazenda não é em si só um lugar que vai ensinar as pessoas a deixarem de usar droga, é muito além. É levar esse carisma como um modelo de vida para o mundo, a vivência concreta da palavra”, afirma Luciano, lembrando que a Fazenda conta com uma unidade em Bragança, há mais de 20 anos.

Nesse período de permanência na comunidade, é por meio do trabalho que os acolhidos têm a oportunidade de se transformar, além de ser uma forma de autossustento, como detalha Luciano. “Cada Fazenda tem a sua particularidade. A nossa, de Mosqueiro, temos a hidroponia, que é um projeto implantado pelo Ministério do Trabalho. Temos a padaria e a cozinha, a parte do horto, que produz plantas de jardim e plantas frutíferas. Temos a criação de suínos e a criação de frango. E a apicultura com a produção de mel”, detalha o responsável técnico, frisando que a Fazenda também se mantém por meio de doações.

“Com isso, cada um nos seus setores, cada casa tem suas responsabilidades. Assim, eles vão entendendo e sabendo que são úteis, que são capazes de trabalhar, de produzir para se manterem. Tudo isso traz autoestima, traz valorização humana ao ponto de se dizer ‘eu sou capaz, eu não sou aquele que não tem jeito. Eu consigo dar a volta por cima. Eu posso ser feliz’. Todas essas situações através desse estilo de vida”, pontua Luciano.

Mudança de vida

Para Luciano, a atuação da Fazenda da Esperança é essencial. Ele conta, ainda, que também foi uma das pessoas que teve a vida transformada por meio dos projetos desenvolvidos pela instituição: “Eu posso dizer que hoje eu tenho a minha felicidade completa, porque eu encontrei aqui nesse lugar, apesar da recuperação há dezesseis anos atrás, quando eu vim numa saída de suicídio, e eu encontrei nesse lugar algo muito além. Eu vim para deixar de usar droga e posso dizer que encontrei um tesouro maior”.

“Eu fiquei sete anos fora e corri atrás dos meus sonhos. Estudei, me formei em engenharia. Eu optei por mergulhar nessa experiência, porque eu encontrei isso dentro da Fazenda. Eu era feliz fora, era realizado. Mas existia algo que me tocou profundamente, que foi a presença de Deus na minha vida. E na Fazenda eu encontrei isso, esse relacionamento com Deus diário. Hoje eu vivo dentro da Fazenda com a minha família nessa experiência de dar a vida a cada dia por esses jovens”, relata Luciano.

Plantações são feitas pelos acolhidos da Fazenda da Esperança (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Festa da Juventude

Em comemoração aos 40 anos da Fazenda da Esperança, a comunidade realiza, no próximo dia 17 de setembro, a “Festa da Juventude 2023”, que tem a expectativa de levar a 3 mil jovens uma variada programação, que contará com música, momentos de oração e pregações. Neste ano, o encontro recebe como tema “Apóstolos da Esperança”.

Durante a programação haverá celebração de missa com a participação do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, além de confissões, apresentações teatrais e adoração ao Santíssimo Sacramento. Também estará presente o cantor e pregador Dunga, que fará um show e conduzirá pregações. Para participar, os interessados devem adquirir o ingresso no valor simbólico de R$ 30,00 - que dá direito à camisa do evento e ao almoço - na sede da Arquidiocese de Belém, no bairro de Nazaré.

Como doar e ajudar a Fazenda da Esperança:

Transferência bancária:

Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré

Banco do Brasil

Conta Corrente: 24060-5

Agência: 4451-2

PIX:

CNPJ: 48.555.775/0097-00