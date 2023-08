Fazenda da Esperança realiza ‘Festa da Juventude 2023’ em Mosqueiro

A comunidade terapêutica Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, localizada em Mosqueiro, realizará no próximo dia 17 de setembro a “Festa da Juventude 2023”, que neste ano tem como tema “Apóstolos da Esperança”. A programação ocorrerá das 8h às 16h com música, momentos de oração e pregações. Segundo a organização do evento, a expectativa é receber 3 mil jovens durante o encontro.

Durante a programação haverá celebração de missa com a participação do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, além de confissões, apresentações teatrais e adoração ao Santíssimo Sacramento. Também estará presente na “Festa da Juventude” o cantor e pregador Dunga, que fará um show e conduzirá pregações.

Para participar, os interessados devem adquirir o ingresso no valor simbólico de R$ 30,00 - que dá direito à camisa do evento e ao almoço - na sede da Arquidiocese de Belém, no bairro de Nazaré. A festa marca também as comemorações pelos 40 anos da Fazenda da Esperança, que hoje conta com 160 unidades em todo Brasil e em 26 países. Somente no Pará há sete unidades espalhadas por todo o Estado.

O objetivo da “Festa da Juventude” é levar esperança aos corações dos jovens, como afirma o responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança, Luciano de Figueiredo. O encontro é também um momento de evangelização. “A importância é grandiosa, tanto no coração dos jovens que são acolhidos por nós, que se recuperam do vício do álcool e outras drogas, quanto dos jovens que nunca passaram por esses problemas. O que queremos é tocar no coração desses jovens para que possam ver o mundo de uma forma diferente”, afirma.

Sobre a Fazenda Esperança

A Fazenda da Esperança desenvolve desde 1983 um trabalho de recuperação de dependentes de substâncias psicoativas baseado no tripé: espiritualidade, convivência familiar e trabalho, visando resgatar os valores perdidos, o amor-próprio e a cidadania.

Serviço

Festa da Juventude 2023

Data: 17 de setembro (domingo)

Hora: das 8h às 16h

Local: Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré (Mosqueiro)

Ingressos: R$ 30,00 (adquiridos na sede da Arquidiocese de Belém)