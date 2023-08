Visitantes de 11 países conhecem cooperativa referência em produtos e soluções sociobieconomicas

O cooperativismo amazônico foi a sala de aula para jovens diplomatas, de onze países, incluindo o Brasil, que estão em formação pelo Instituto Rio Branco, no Distrito Federal. Os futuros representantes puderam mergulhar no mundo cooperativista e entender a importância desse modelo de negócio para uma sociedade mais sustentável e justa.

Na manhã do último dia 10, os diplomatas em formação visitaram a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA), referência em sistema agroflorestal e caso de sucesso nacionalmente e internacionalmente, em Tomé-Açu, vivenciando e entendendo o cooperativismo como um ator social e um grande provedor de prosperidade.

Os visitantes puderam entender como a história da cooperativa e do desenvolvimento do município estão diretamente proporcionais, iniciando pela sede, onde tiveram a breve apresentação dos produtos da cooperativa e puderam tirar dúvidas em diversos aspectos.

Continuando a imersão cooperativista, os jovens em formação visitaram uma das propriedades onde o Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu (Safta) é implementado. Acompanhados dos responsáveis da propriedade, foi possível entender como funciona o sistema, sua sazonalidade e a importância do sistema para uma atividade mais sustentável e próspera.

Dessa forma, conhecendo na prática, os representantes podem promover nacional e internacionalmente o modelo cooperativista como uma solução viável para uma atividade sociobioeconomica.

“Receber esses jovens em nossa cooperativa é muito significativo porque o que eles estão vivenciando aqui servirá de exemplo para as suas futuras atividades como representantes federais. Eles viram na prática a importância de uma cooperativa e o que ela pode proporcionar à comunidade. Estamos muito felizes por viver isso. Agradecemos ao Sistema OCB/PA por ser fundamental com o nosso desenvolvimento”, disse o presidente da cooperativa, Alberto Oppata.

A experiência com o cooperativismo paraense terminou na sede do Sistema OCB/PA, na manhã do dia 11, com as boas-vindas do presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, onde foi apresentado aos diplomatas mais sobre a atuação da OCB Nacional, com a apresentação de Clara Maffia, gerente de relações internacionais.

Na sede do Sistema OCB/PA, o grupo pôde entender a abrangência nacional e regional do cooperativismo (Divulgação/Sistema OCB-PA)

Na ocasião, o gerente de desenvolvimento de cooperativas do sistema OCB/PA, Diego Andrade, apresentou o panorama do cooperativismo paraense, com dados e projeções, complementando com as cooperativas que são referências nacionais e internacionais, além de mostrar as ações de promoção social e dos ramos.

Relevância

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, o momento marca novos ares para o cooperativismo. “Essa vivência não só ressaltou a importância do cooperativismo paraense, mas também reforçou a relevância da cooperação internacional no âmbito diplomático. Ao compartilhar experiências, conhecimento e estratégias com jovens diplomatas de diferentes nações, uma rede global de compreensão e colaboração foi estabelecida, lançando as bases para futuros acordos e ações conjuntas”, destacou.

O encontro foi viabilizado pela OCB nacional. Clara Maffia, gerente de relações internacionais da OCB, frisou sobre a importância do cooperativismo. “Foi uma ótima oportunidade para a gente mostrar para esse grupo de diplomatas o que é o cooperativismo e qual é o impacto do cooperativismo na vida de 20 milhões de brasileiros. Precisamos mostrar a relevância e o quanto o cooperativismo pode sim contribuir para essa pauta no quesito sustentabilidade”, disse a gerente.

O encontro deixa lembranças, tanto intelectual quanto material. O presidente do sistema OBC/PA, Ernandes Raiol, recebeu uma réplica do azulejo do artista Athos Bulcão, que está na parede do Instituto Rio Branco. Já o grupo de visitantes, puderam levar uma cesta com produtos do Empório Cooperativista, com uma diversidade de sabores e produtos de cooperativas.