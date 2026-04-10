Ormuz segue com fluxo limitado com 14 travessias em 8 e 9 de abril, diz MarineTraffic

A atividade de embarcações no Estreito de Ormuz aumentou ligeiramente desde que o cessar-fogo entrou em vigor em 8 de abril, mas os fluxos permanecem bem abaixo dos níveis normais, de acordo com informações do serviço de dados do MarineTraffic nesta sexta-feira, 10.

Nos dias 8 e 9 de abril, 14 embarcações cruzaram o Estreito, incluindo nove travessias no dia 9 de abril. A maioria das movimentações teve origem no Golfo Pérsico, representando cerca de 70% das travessias.

Mais da metade das viagens foram realizadas com carga. Embarcações autorizadas ou ligadas a frotas sancionadas representaram quase dois terços de todas as travessias, diz a empresa em registro no X.

Vários superpetroleiros carregados se aproximaram da rota, mas não conseguiram sair do estreito, apesar do cessar-fogo e da pressão dos EUA para reabrir a passagem, segundo a Bloomberg.