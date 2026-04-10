Líbano: Negociações com Israel vão começar na 3ª-feira em Washington

Representantes israelenses e libaneses irão se encontrar na próxima terça-feira, 14, para uma reunião em Washington, no Departamento de Estado dos Estados Unidos, para discutir a possibilidade de uma trégua.

A informação foi confirmada pelo gabinete de imprensa da presidência do Líbano em uma publicação na rede social X.

O encontro foi marcado por uma ligação telefônica realizada na tarde desta sexta-feira, 10, entre o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yehiel Leiter, com a embaixadora do Beirute no país, Nada Hamadeh Mouawad. O representante estadunidense do Líbano, Michael Issa, também participou da chamada.

"Durante a chamada, ficou acordado que a primeira reunião se realizará na próxima terça-feira, no Departamento de Estado dos EUA, para discutir a declaração de um cessar-fogo e a data para o início das negociações entre o Líbano e Israel", concluiu o comunicado.

*Com informações de Dow Jones Newswires