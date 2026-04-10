Delegação do Irã chega ao Paquistão para negociações com os EUA

Uma delegação iraniana de negociação liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, chegou a Islamabad para conversas de paz com os Estados Unidos, segundo a mídia iraniana, que acrescenta que as negociações começarão caso Washington aceite as "precondições" de Teerã.

Ghalibaf afirmou anteriormente que essas exigências incluem um cessar-fogo no Líbano, que o Irã e o Paquistão dizem já fazer parte do acordo temporário com os EUA desde o início, informação negada pelo lado americano. Ghalibaf também pediu a liberação de bilhões de dólares em ativos iranianos congelados.

A delegação incluiu equipes de segurança, política, militar, econômica e jurídica. O relatório afirma que as negociações só terão início se a outra parte aceitar as precondições do Irã.

*Com informações da Associated Press