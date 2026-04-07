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Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

Estadão Conteúdo
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Trump defendeu, no sábado, os bombardeios americanos contra as três principais instalações nucleares do Irã e ameaçou o regime islâmico com novos ataques (Foto: CARLOS BARRIA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, intensificou as ameaças contra o Irã nesta terça-feira (7). Ele afirmou que "uma civilização inteira morrerá esta noite", referindo-se ao prazo final imposto por Washington para um acordo sobre o Estreito de Ormuz.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou não desejar este desfecho. No entanto, avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá. O presidente sugeriu uma "mudança completa e total de regime" já em curso no país, vislumbrando um futuro "revolucionariamente maravilhoso".

Trump classificou o momento como potencialmente decisivo. "Vamos descobrir esta noite, um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo", escreveu. Ele acrescentou que "47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim".

Prazo Final para o Irã

As declarações precedem o prazo limite estipulado por Trump para o Irã. Teerã tem até 21h (de Brasília) desta terça-feira para avançar em um acordo ou reabrir o Estreito de Ormuz. O republicano indicou o fim das extensões, após sucessivos adiamentos desde março.

Contexto da Tensão

O endurecimento do discurso ocorre após Teerã rejeitar a mais recente proposta de cessar-fogo. A agência estatal IRNA reportou a recusa iraniana. As advertências da ONU sobre a ilegalidade de ataques à infraestrutura civil também marcam o cenário.

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