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Fotos de crianças mortas na guerra são colocadas em avião da delegação do Irã rumo ao Paquistão

A foto mostrava Qalibaf olhando para quatro retratos de crianças, cada um colocado em um assento de avião com uma mochila infantil e uma flor

Estadão Conteúdo

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, postou uma foto no X em que aparece olhando para retratos de crianças mortas em um ataque com mísseis dos Estados Unidos contra uma escola, afirmando que elas eram seus companheiros de voo a caminho do Paquistão para negociações de paz com os EUA.

A foto mostrava Qalibaf olhando para quatro retratos de crianças, cada um colocado em um assento de avião com uma mochila infantil e uma flor.

Uma investigação preliminar do exército dos EUA sobre o ataque indicou que informações de inteligência desatualizadas provavelmente levaram os EUA a bombardear a escola. O ataque de 28 de fevereiro matou mais de 165 pessoas, muitas delas crianças, nas primeiras horas do conflito.

As conversas para um acordo de paz definitivo devem começar neste sábado, 11, em Islamabad, capital do Paquistão, com mediação dos anfitriões. A delegação dos Estados Unidos será liderada pelo vice-presidente americano, JD Vance.

Delegação iraniana já chegou ao Paquistão

O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão informou que a delegação do Irã, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, já chegou a Islamabad na noite de sexta para participar das negociações de paz.

Em comunicado, o ministério informou que a delegação foi recebida no aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, pelo presidente da Assembleia Nacional, Sardar Ayaz Sadiq, pelo chefe do Exército, marechal de campo Asim Munir, e pelo ministro do Interior, Mohsin Naqvi.

Dar expressou esperança de que as partes se envolvam de forma construtiva e reiterou o desejo do Paquistão de continuar facilitando os esforços para uma solução duradoura e sustentável para o conflito.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

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