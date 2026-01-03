‘Órgãos de segurança pública seguem preparados’, fala Governo de Roraima após ataque à Venezuela

O Governo do Estado de Roraima publicou uma nota após os ataques dos Estados Unidos à Venezuela, nesse sábado (3). O estado brasileiro, do governador Antonio Denarium, faz fronteira com o país sul-americano e reforçou o acompanhamento dos acontecimentos e repercussões. A publicação também reafirmou “o compromisso com a paz, a ordem pública e a segurança da população roraimense” que a área mantém.

VEJA MAIS

“Em razão da localização geográfica, Roraima mantém historicamente relações de cooperação com os países vizinhos, incluindo Venezuela e Guiana, pautadas pelo diálogo, integração social, desenvolvimento econômico e respeito às fronteiras. As autoridades estaduais permanecem em permanente contato com os órgãos competentes da União para monitorar possíveis desdobramentos que possam impactar a rotina da população”, diz o comunicado. O governo estadual ressaltou que as questões relacionadas devem ser tratadas com diplomacia e diálogo, "evitando qualquer escalada de conflito que comprometa a estabilidade e o bem-estar dos povos da região”.

Confira abaixo a nota completa do Governo de Estado de Roraima sobre os ataques dos Estados Unidos à Venezuela

“O Governo do Estado de Roraima acompanha com atenção os acontecimentos recentes na Venezuela e eventuais repercussões na estabilidade regional, reafirmando o compromisso com a paz, a ordem pública e a segurança da população roraimense.

Em razão da localização geográfica, Roraima mantém historicamente relações de cooperação com os países vizinhos, incluindo Venezuela e Guiana, pautadas pelo diálogo, integração social, desenvolvimento econômico e respeito às fronteiras. As autoridades estaduais permanecem em permanente contato com os órgãos competentes da União para monitorar possíveis desdobramentos que possam impactar a rotina da população.

O Governo de Roraima reforça a importância de que questões internacionais sejam conduzidas por meio de mecanismos diplomáticos e do diálogo, evitando qualquer escalada de conflito que comprometa a estabilidade e o bem-estar dos povos da região. O Estado se mantém à disposição para colaborar com as instâncias federais e com organismos internacionais, sempre que necessário.

Os órgãos de segurança pública estaduais seguem preparados e articulados, mantendo rotinas normais de atuação, com foco na garantia da paz, da proteção e da continuidade dos serviços essenciais à população roraimense.”